معوض ينضمّ الى إعتصام النواب التغييريين: ترشيحي دائماً بتصرف وحدة المعارضة

معوض ينضم الى إعتصام النواب التغييريين.. ماذا يقول من داخل مجلس النواب؟

إنضمّ نواب جدد إلى إعتصام نواب تغييريين في مجلس النواب، بعضهم للمبيت هناك، وآخرون للتضامن مع زملائهم بينهم النائب ميشال معوض، الذي أكّد أنّ هذه الخطوة هي أساسية، لكن يجب أن تستكمل في اتفاق على اسم مرشّح، قائلاً: "ترشيحي هو دائماً بتصرف وحدة المعارضة".

وأضاف للـLBCI: "الانتفاضة التي قام بها زملائي في مكانها لمواجهة عملية العرقلة والتسخيف لانتخابات رئاسة الجمهورية".

ورأى أنّ القضية هي قضية إعادة اعتبار للدستور، معتبراً أن ما يحدث من خميس لخميس هو عملية ضرب للدستور.

ولفت معوض الى أنّ انتخابات رئاسة الجمهورية هي أساس للتغيير والمطلوب الاتفاق على مقاربة للمرحلة المقبلة، مشدّداً على أنّ المسؤولية مشتركة بين الجميع.