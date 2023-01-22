موظفو وزارة التربية والتعليم: مستمرون بالاضراب

موظفو وزارة التربية والتعليم يعلنون الاستمرار بالاضراب



أعلن موظفو وزارة التربية والتعليم العالي الاستمرار بالاضراب، التزاما بقرار رابطة موظفي الادارة العامة لغاية ٢٧ كانون الثاني الحالي.



وتجدر الإشارة إلى أن حفل إطلاق الخمسية للتعليم العالي في الوزارة قائم في توقيته المحدد غدا الاثنين.