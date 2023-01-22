ميقاتي اتصل بالضاهر مطمئناً: حرية الاعلام المسؤول ستبقى مصانة

ميقاتي اتصل بالضاهر مطمئناً: حرية الاعلام المسؤول ستبقى مصانة

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا برئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال الشيخ بيار الضاهر مطمئنا بعد الاعتداء الذي استهدف مبنى المحطة مساء اليوم بالقاء قنبلة من قبل مجهول.



وقد اكد الرئيس ميقاتي للضاهر أن التحقيقات الامنية ستتكثف لجلاء ملابسات الحادث، وأن حرية الاعلام المسؤول ستبقى مصانة ولن يرهبها اعتداء.



كما اطمأن ميقاتي من الضاهر الى سلامة العاملين في المحطة بعد القاء القنبلة التي تسببت بأضرار مادية.