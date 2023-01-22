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وضاح الصادق: سياسة كم الافواه التي تمارس على الإعلام في لبنان مرفوضة

وضاح الصادق: سياسة كم الافواه التي تمارس على الإعلام في لبنان مرفوضة

غرّد النائب وضاح الصادق بالقول: "إعتداء جديد على الحرّيات الإعلامية بإلقاء قنبلة على مبنى الـ LBCI بعد الاعتداء على قناة الجديد الشهر الماضي. سياسة كم الافواه التي تمارس على الإعلام في لبنان مرفوضة ومدانة وسنواجهها".