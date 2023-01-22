نادي الصحافة يدين ما حصل في الـ LBCI : للكشف السريع عن المرتكبين

نادي الصحافة يدين ما حصل في الـ LBCI : للكشف السريع عن المرتكبين

دان نادي الصحافة "الاعتداء الآثم على الـ LBCI المحطة التلفزيونية الرائدة في العمل الاعلامي".



ورأى في بيان "ان الفاعلين لن يتمكنوا من النيل من الحريات الاعلامية التي تشكّل أبرز مميزات لبنان".



وقد أبدى نادي الصحافة "تضامنه مع كل الزملاء في المحطة وبينهم أعضاء في الهيئة الادارية للنادي، وبعد تهنئتهم بالسلامة يطالب النادي القوى الامنية بالكشف السريع عن المرتكبين ومحاكمتهم ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه التعرض للاعلام ولرسالة الحريات".