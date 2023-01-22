غياث يزبك: التعاطي الميليشيوي مع محطة الـ LBCI والمخاطبة بالقنابل يكشفان ضيق الصدر لدى فئات للاعلام

غياث يزبك: التعاطي الميليشيوي مع محطة الـ lbci والمخاطبة بالقنابل يكشفان ضيق الصدر لدى فئات للاعلام

غرد النائب غياث يزبك بالقول: "التعاطي الميليشيوي مع محطة الـ lbci ومخاطبة اهل القلم بالقنابل والرصاص، يكشفان الكثير من ضيق الصدر والكُره الدفين لدى بعض الفئات للاعلام".



واضاف: "واضح ان ومَن يَكره حرية التعبير يَكره هذا الوطن الذي وُجِد ليكون موئلاً للحرية وملاذاً للاحرار . عجّل الله عودة الدولة والقانون قبل سقوط لبنان".