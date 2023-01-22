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مخزومي: من غير المقبول أن يكون الإعلام والمحطات التلفزيونية مكسر عصا
أخبار لبنان
2023-01-22 | 16:24
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مخزومي: من غير المقبول أن يكون الإعلام والمحطات التلفزيونية مكسر عصا
مخزومي: من غير المقبول أن يكون الإعلام والمحطات التلفزيونية مكسر عصا
غرد النائب فؤاد مخزومي بالقول: "الاعتداء على مبنى قناة LBCI مدان ومستنكر. فمن غير المقبول أن يكون الإعلام والمحطات التلفزيونية مكسر عصا وأن يتم التهجم عليها واللجوء للعنف كل مرة تحت ذريعة الإساءة، التي وإن وجدت، فيمكن الرد عليها عبر اللجوء للقضاء المختص. كل التضامن مع قناة LBC ووسائل الإعلام كافة".
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