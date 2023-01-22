الخازن: نرفض رفضاً قاطعاً المساس بالحريات الإعلامية

الخازن: نرفض رفضاً قاطعاً المساس بالحريات الإعلامية

إستنكر النائب فريد هيكل الخازن حادثة إلقاء قنبلة على مبنى الـ LBCI، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "نستنكر أشد الإستنكار الاعتداء على محطة الـ LBCI، ونرفض رفضاً قاطعاً المساس بالحريات الإعلامية والجسم الإعلامي،ونطالب الأجهزة المعنية بالتحقيق لكشف الفاعلين ومحاسبتهم."