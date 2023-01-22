مكاري اتصل بالضاهر مطمئناً ومستنكراً

مكاري اتصل بالضاهر مطمئناً ومستنكراً

استنكر وزير الاعلام زياد مكاري الاعتداء الذي تعرّضت له المؤسسة اللبنانية للإرسال مساء اليوم، من خلال إقدام مجهول على إلقاء قنبلة عليها.



وقد أجرى اتصالاً برئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ بيار الضاهر، واطمأن إلى سلامة العاملين فيها.