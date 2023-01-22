اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

بعد القاء قنبلة من قبل مجهولين باتجاه مبنى الـ LBCI، ووقوع اضرار مادية، تبين بحسب التحقيقات الأولية من مختلف الاجهزة الامنية التي حضرت الى المكان للتحقيق، الاشتباه بشخصين كانا على متن دراجة نارية، بحسب ما أظهرت كاميرات المراقبة.



كما تم العثور على الحلقة التي تكون في القنبلة قبل نزعها.



اشارة الى أن التحقيقات مستمرة كما المسح الشامل في محيط مبنى الـ LBCI للعثور على أي دليل يمكن أن يقود الأجهزة الى منفذي العملية.



يذكر أن الحادثة وقعت تمام الساعة التاسعة و 10 دقائق من مساء اليوم، وانفجرت القنبلة بين استوديوهي الـ lbci في أحد مواقف السيارات، ما تسبب بوقوع أضرار مادية.