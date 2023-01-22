بو عاصي: ايها المجهولون المعلومون لن تنالوا من روحنا المجبولة بالحرية

بو عاصي: ايها المجهولون المعلومون لن تنالوا من روحنا المجبولة بالحرية

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على "تويتر" قائلا:"بعد استهداف تلفزيون الجديد استُهدفت الـ LBCI. بعد تعطيل الحياة الديمقراطية اتى دور الاعلام. الحريات في لبنان في خطر. ايها المجهولون المعلومون لن تنالوا من روحنا المجبولة بالحرية".