نديم الجميل: الارهابي والميليشياوي يواجه الكلمة بالقنبلة

نديم الجميل: الارهابي والميليشياوي يواجه الكلمة بالقنبلة

غرد النائب نديم الجميل بالقول: "الارهابي والميليشياوي لا يعترف بحرية التعبير ولا يحترمها…الارهابي والميليشياوي يواجه الكلمة بالقنبلة… ومن الـ ٢٠٠٥ مش من اليوم..كل التضامن مع محطة الـLBCI!"