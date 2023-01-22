البعريني: صوت القنابل يجسّد صوت الجُبن ليس إلا

البعريني: صوت القنابل يجسّد صوت الجُبن ليس إلا

غرد النائب وليد البعريني بالقول: "صوت الإعلام وُجِد ليبقى عاليًا يصدح في أرجاء الحق والحقيقة. نستنكر العمل الرّخيص الذي استهدف قناة الlbci ونؤكّد أن صوت القنابل مهما بدا مدوّيًا، الا أنه في الواقع يجسّد صوت الجُبن ليس إلا."