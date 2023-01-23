ميشال معوض يدين الاعتداء على الـLBCI: الموضوع تخطى الخط الأحمر في استهداف الإعلام!

أدين الاعتداء الآثم عبر قنبلة على المؤسسة اللبنانية للارسال @LBCI_NEWS . الموضوع تخطى الخط الاحمر في استهداف #الاعلام وبات يهدد الحريات التي يكرسها الدستور. أطالب بتحقيق سريع يصل الى اعتقال الفاعلين ومعاقبتهم من دون تمييع كما بتأمين حماية لكل المؤسسات الاعلامية. pic.twitter.com/fKFRx2Natn
— Michel Moawad (@michelmoawad) January 22, 2023
أدين الاعتداء الآثم عبر قنبلة على المؤسسة اللبنانية للارسال @LBCI_NEWS . الموضوع تخطى الخط الاحمر في استهداف #الاعلام وبات يهدد الحريات التي يكرسها الدستور. أطالب بتحقيق سريع يصل الى اعتقال الفاعلين ومعاقبتهم من دون تمييع كما بتأمين حماية لكل المؤسسات الاعلامية. pic.twitter.com/fKFRx2Natn