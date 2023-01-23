ميشال معوض يدين الاعتداء على الـLBCI: الموضوع تخطى الخط الأحمر في استهداف الإعلام!

ميشال معوض: أطالب بتحقيق سريع يصل الى اعتقال الفاعلين ومعاقبتهم

غرّد النائب ميشال معوض عبر حسابه على تويتر، قائلا: "أدين الاعتداء الآثم عبر قنبلة على المؤسسة اللبنانية للارسال. الموضوع تخطى الخط الأحمر في استهداف الاعلام وبات يهدد الحريات التي يكرسها الدستور. أطالب بتحقيق سريع يصل الى اعتقال الفاعلين ومعاقبتهم من دون تمييع كما بتأمين حماية لكل المؤسسات الاعلامية".