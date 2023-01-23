تيار المستقبل: ندين استهداف الـLBCI

بيان لـ"تيار المستقبل" يدين الاعتداء على الـLBCI

دان "تيار المستقبل" استهداف المؤسسة اللبنانية للارسال الـLBCI بإلقاء قنبلة على مقرها في أدما.



وصدر عن هيئة شؤون الإعلام فيه البيان الآتي:



"يدين "تيار المستقبل" استهداف المؤسسة اللبنانية للارسال (lbci)، مساء أمس، باعتداء تمثل بإلقاء قنبلة على مقرها في أدما.



ويؤكد "تيار المستقبل" تضامنه مع المؤسسة، ومع حقها، وحق جميع المؤسسات الاعلامية، في حرية التعبير، بعيداً عن لغة القنابل والترهيب التي بات لزاماً على من يستخدها أن يدرك أن الرد على الإعلام لا يكون إلا بلغة الاعلام".