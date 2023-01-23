بوشكيان: الـLBCI حصن اعلامي وقلعة حريات

بوشكيان يستنكر التعرض لمحطة الـLBCI

استنكر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس ادارة محطة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال الشيخ بيار الضاهر، التعرض لمحطة الـ LBCI، "أحد حصون الاعلام وقلاع الحريات في لبنان".



وقال:" التضامن مع المحطة واجب على كل لبناني ومسؤول. وتقوم الأجهزة القضائية والأمنية المعنية بالتحقيق لمعرفة الأسباب وكشف الفاعلين".