مارك ضو: إلقاء قنبلة باتجاه مبنى الـLBCI هو التعبير والرد الفعل الوحيد لمن لا يفقه غير لغة الترهيب

مارك ضو: ندين الاعتداءات على المحطات الإعلامية

غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على تويتر، قائلا: إلقاء قنبلة باتجاه مبنى محطة الـLBCI هو التعبير والرد الفعل الوحيد لمن لا يفقه غير لغة الترهيب وسياسة كم الأفواه. ندين الاعتداءات على المحطات الإعلامية. وكل التضامن مع القناة".