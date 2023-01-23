مارك ضو: إلقاء قنبلة باتجاه مبنى الـLBCI هو التعبير والرد الفعل الوحيد لمن لا يفقه غير لغة الترهيب

إلقاء قنبلة باتجاه مبنى محطة الـ #LBCI ... هو التعبير والرد الفعل الوحيد لمن لا يفقه غير لغة الترهيب وسياسة كم الأفواه.
ندين الاعتداءات على المحطات الإعلامية
وكل التضامن مع قناة @LBCILebanon @larazalloum @PierreElDaher3 #LBCILebanon #LBCINews
— Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) January 23, 2023
إلقاء قنبلة باتجاه مبنى محطة الـ #LBCI ... هو التعبير والرد الفعل الوحيد لمن لا يفقه غير لغة الترهيب وسياسة كم الأفواه.
ندين الاعتداءات على المحطات الإعلامية
وكل التضامن مع قناة @LBCILebanon @larazalloum @PierreElDaher3 #LBCILebanon #LBCINews