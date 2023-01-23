سعيد الاسمر: إستهداف الـLBCI رسالة واضحة لتقويض حرية التعبير

الاسمر عن إستهداف الـLBCI: لجأتم الى هذا الأسلوب سابقاً ولم تنجحوا..



اعتبر النائب سعيد الأسمر أن إستهداف الـLBCI، رسالة واضحة لتقويض حرية التعبير ومحاولة مكشوفة لكمّ الأفواه وإشاعة أجواء الخوف.



وقال في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "لجأتم الى هذا الأسلوب سابقاً ولم تنجحوا. الحرية خط أحمر عريض لن تستطيعوا محوَه حتى بأفعالكم الميليشياوية التي لا ترهبنا. إسألوا "معلمينكم" فيخبرونكم".