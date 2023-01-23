ابراهيم منيمنة: التعرض لقناة الـLBCI تتحمل مسؤوليته قوى الامر الواقع

ابراهيم منيمنة عبر تويتر: التعرض لقناة الـLBCI المستهجن بهدف ترهيبها تتحمل مسؤوليته بالمباشر قوى الامر الواقع

اعتبر النائب ابراهيم منيمنة أن التعرض لقناة الـLBCI المستهجن بهدف ترهيبها تتحمل مسؤوليته بالمباشر قوى الامر الواقع التي تسمح لهذه التعديات المتكررة على وسائل الاعلام من قناة الجديد وصولا إلى الـLBCI.



وشدد في تغريدة على حسابه عبر تويتر على أن على الأجهزة الأمنية ان تقوم بواجباتها.