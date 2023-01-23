الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ابراهيم منيمنة: التعرض لقناة الـLBCI تتحمل مسؤوليته قوى الامر الواقع
أخبار لبنان
2023-01-23 | 02:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ابراهيم منيمنة: التعرض لقناة الـLBCI تتحمل مسؤوليته قوى الامر الواقع
ابراهيم منيمنة عبر تويتر: التعرض لقناة الـLBCI المستهجن بهدف ترهيبها تتحمل مسؤوليته بالمباشر قوى الامر الواقع
اعتبر النائب ابراهيم منيمنة أن التعرض لقناة الـLBCI المستهجن بهدف ترهيبها تتحمل مسؤوليته بالمباشر قوى الامر الواقع التي تسمح لهذه التعديات المتكررة على وسائل الاعلام من قناة الجديد وصولا إلى الـLBCI.
وشدد في تغريدة على حسابه عبر تويتر على أن على الأجهزة الأمنية ان تقوم بواجباتها.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
ابراهيم منيمنة
LBCI
اعتداء
التالي
الياس حنكش: شمس الـLBCI رح بتضل شارقة رغم القنابل
نعمة افرام: ليس بالتهديد ولا بالاعتداءات يكون الردّ على الوسائل الإعلاميّة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
06:55
نقابة المصورين الصحافيين: نستنكر الاعتداء على الـLBCI
أخبار سياسية
06:55
نقابة المصورين الصحافيين: نستنكر الاعتداء على الـLBCI
0
أخبار سياسية
06:26
محفوض: الاعتداء على محطة LBCI هو إرهاب موصوف ومن لا يحتمل الإنتقاد فليتقاعد من العمل السياسي
أخبار سياسية
06:26
محفوض: الاعتداء على محطة LBCI هو إرهاب موصوف ومن لا يحتمل الإنتقاد فليتقاعد من العمل السياسي
0
أخبار لبنان
05:59
أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي استنكرت الاعتداء على الـLBCI
أخبار لبنان
05:59
أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي استنكرت الاعتداء على الـLBCI
0
أخبار لبنان
05:54
تحالف وطني: الاعتداء على الـLBCI هدفه تطويع الإعلام
أخبار لبنان
05:54
تحالف وطني: الاعتداء على الـLBCI هدفه تطويع الإعلام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
0
أخبار سياسية
06:55
نقابة المصورين الصحافيين: نستنكر الاعتداء على الـLBCI
أخبار سياسية
06:55
نقابة المصورين الصحافيين: نستنكر الاعتداء على الـLBCI
0
أخبار سياسية
06:52
قبلان: لنتوحد ونتحاور بعيدا من الفوارق الدينية وليس مسموحا للسياسة ان تفرقنا
أخبار سياسية
06:52
قبلان: لنتوحد ونتحاور بعيدا من الفوارق الدينية وليس مسموحا للسياسة ان تفرقنا
0
أمن وقضاء
06:44
السفير الألماني بعد لقائه وزير العدل: ننوّه بالتعاون الجيد من قبل القضاء اللبناني مع الوفد القضائي الأوروبي
أمن وقضاء
06:44
السفير الألماني بعد لقائه وزير العدل: ننوّه بالتعاون الجيد من قبل القضاء اللبناني مع الوفد القضائي الأوروبي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:03
شهيِّب خلال مؤتمر صحافي للحزب التقدمي الاشتراكي: ألا يستحق قطاع التعليم سلفة على طريقة سلف الكهرباء الضائعة؟ وهي حكما لن تضيع في التربية فالمعلم له الحق أن يعيش بكرامة والطالب الفقير له الحق بالتعلم
آخر الأخبار
05:03
شهيِّب خلال مؤتمر صحافي للحزب التقدمي الاشتراكي: ألا يستحق قطاع التعليم سلفة على طريقة سلف الكهرباء الضائعة؟ وهي حكما لن تضيع في التربية فالمعلم له الحق أن يعيش بكرامة والطالب الفقير له الحق بالتعلم
0
أخبار سياسية
06:42
ميقاتي وأبيض تواصلا مع سلامة..وقرار بمضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة
أخبار سياسية
06:42
ميقاتي وأبيض تواصلا مع سلامة..وقرار بمضاعفة المبلغ الذي كان يمنح شهريا للمستشفيات الخاصة
0
أخبار دولية
00:36
تنديد بعملية "اغتيال" في الكاميرون إثر العثور على جثة صحافي
أخبار دولية
00:36
تنديد بعملية "اغتيال" في الكاميرون إثر العثور على جثة صحافي
0
فنّ
2023-01-13
بعد محنتها الأخيرة... محمد رمضان يدعم منة شلبي في مسلسلها الجديد
فنّ
2023-01-13
بعد محنتها الأخيرة... محمد رمضان يدعم منة شلبي في مسلسلها الجديد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
0
امن وقضاء
15:12
فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها
امن وقضاء
15:12
فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
على خط تهريب البشر عند الحدود الشمالية للبنان... آلافٌ يحاولون التسلل يومياً
تقارير نشرة الاخبار
14:25
على خط تهريب البشر عند الحدود الشمالية للبنان... آلافٌ يحاولون التسلل يومياً
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
يوميّة العامل تُساوي قالب جبنة أو لبنة... والحل بإنتاج منزلي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
يوميّة العامل تُساوي قالب جبنة أو لبنة... والحل بإنتاج منزلي
0
رياضة
14:12
نجوم التنس خارج بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الرابع
رياضة
14:12
نجوم التنس خارج بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الرابع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
المصارف تنتقد صيغة اقتراح قانون إعادة الانتظام إلى النظام المالي
تقارير نشرة الاخبار
14:12
المصارف تنتقد صيغة اقتراح قانون إعادة الانتظام إلى النظام المالي
0
أخبار دولية
14:01
النسخة الثالثة من حفل joy awards في الرياض... تثبّت مجددا مكانة المملكة
أخبار دولية
14:01
النسخة الثالثة من حفل joy awards في الرياض... تثبّت مجددا مكانة المملكة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ما هي تداعيات تطبيق سعر الـ١٥ الف ليرة للدولار على الاقتصاد والمواطنين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
ما هي تداعيات تطبيق سعر الـ١٥ الف ليرة للدولار على الاقتصاد والمواطنين؟
0
أخبار دولية
13:58
فعاليات موسم الرياض مستمرة وجديدها imagination park
أخبار دولية
13:58
فعاليات موسم الرياض مستمرة وجديدها imagination park
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
15:12
فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها
امن وقضاء
15:12
فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها
2
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
3
امن وقضاء
04:26
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
04:26
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
4
آخر الأخبار
14:58
مجهولون ألقوا قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية وعناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات حضروا إلى المكان وباشروا بالتحقيقات
آخر الأخبار
14:58
مجهولون ألقوا قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية وعناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات حضروا إلى المكان وباشروا بالتحقيقات
5
امن وقضاء
03:56
بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب
امن وقضاء
03:56
بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب
6
امن وقضاء
16:12
الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان
امن وقضاء
16:12
الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان
7
أخبار سياسية
07:05
معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل
أخبار سياسية
07:05
معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل
8
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store