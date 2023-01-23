نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك: استسهال التعرض للإعلام أصبح عادة يتّبعها خفافيش الليل

نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك: حرية الإعلام في لبنان ستبقى مصانة رغم جميع الظروف

إستنكرت نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك بأشد العبارات الاستهداف المستغرب والمستهجن الذي طاول محطة المؤسسة اللبنانية للإرسال".



وقالت في بيان: "يبدو أن استسهال التعرض للإعلام اصبح عادة يتّبعها خفافيش الليل الذين ما تعودوا يوماً سماع الرأي الآخر، وكأننا اصبحنا في جمهورية من جمهوريات الموز، والحرية فيها اصبحت وجهة نظر، بعدما كان لبنان مؤئلاً للإعلام وأهله، فكأن إلقاء القنابل وإطلاق الرصاص اصبحا عادة لترهيب الاعلام وتطويعه، وهذا الأمر لم يحصل يوماً رغم ما مر على لبنان من أزمات وحروب، وهو عمل مشبوه، مرفوض، مدان ومستنكر، وحرية الإعلام في لبنان ستبقى مصانة رغم جميع الظروف".



واعربت عن تضامنها الكامل مع المؤسسة اللبنانية للإرسال رئيساً وموظفين، متمنية على الأجهزة الأمنية، "الاسراع بالكشف عن الجناة، وإنزال أشد العقوبات بهم، وأن لا يبقى الافلات من العقاب عادة لكل من تسوّل له نفسه التعرض للحريات في لبنان".