رياشي زار بكركي موفدا من جعجع: العلاقة بين القوات وسيد الصرح أكثر من جيدة بل ممتازة

رياشي: الرؤية نفسها مع سيد بكركي بالنسبة للاستحقاق الرئاسي

زار النائب ملحم رياشي صباح اليوم الصرح البطريركي في بكركي، موفدا من قبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وشارك في القداس الصباحي الذي يترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، كما تناول الفطور الى مائدة الصرح في حضور عدد من المطارنة.



وبعد الخلوة التي عقدها مع الراعي، أشار الرياشي الى أن اللقاء تناول الاوضاع السياسية المطروحة على الساحة المحلية، لاسيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.



وأعلن أن "الرؤية نفسها مع سيد الصرح بالنسبة للاستحقاق الرئاسي"، مؤكدا أن "العلاقة بين القوات اللبنانية وسيد بكركي أكثر من جيدة بل ممتازة".