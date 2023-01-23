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محمد خواجة للـLBCI: الاعتصام داخل المجلس ليس له علاقة بعدم دعوة بري لجلسة انتخاب رئيس

أخبار لبنان
2023-01-23 | 03:52
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محمد خواجة للـLBCI: الاعتصام داخل المجلس ليس له علاقة بعدم دعوة بري لجلسة انتخاب رئيس
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محمد خواجة للـLBCI: الاعتصام داخل المجلس ليس له علاقة بعدم دعوة بري لجلسة انتخاب رئيس

محمد خواجة للـLBCI: الاعتصام داخل المجلس ليس له علاقة بعدم دعوة بري لجلسة انتخاب رئيس

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة أن المجلس النيابي نشيط جداً، مشدّداً على أن خطوة النواب بالاعتصام داخل المجلس ليس لها أي ارتباط بعدم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري  لجلسة انتخاب رئيس هذا الأسبوع.
 
واعتبر في حديث عبر برنامج "نهاركم سعيد" للـLBCI أن بري يراعي الميثاقية والاجماع، مشيراً الى أنه عندما رأى أن هناك كتلتين لا يؤيّدان المساعي الحوارية تريّث في الدعوة للحوار. 
 
وقال: "هناك نقاش من أكثر من كتلة نيابية مع الرئيس بري، وهناك حالة تزمّر من النواب، المشهد يتكرر، ففي الجلسات الـ11 السابقة كانت النتائج نفسها تقريبا".
 
واشار إلى أنه لدينا سيناريو من اثنين: اما الاستكمال بحالة الشغور والفراغ اما وجود آلية ثانية هي التفاهم.

ولفت في سياق منفصل الى أن كتلة التنمية والتحرير ترى أن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية مناسب تماما للمعايير التي وضعتها الكتلة لرئاسة الجمهورية، مشدّدا على وجوب الحوار لاختيار لرئيس للجمهورية، قائلاً: "يجب أن نجتمع ولّا نخرج لحين انتخاب رئيس".
 
وأضاف: "متأكد من ان كل الكتل النيابية طامحة ومستعجلة لإنتخاب رئيس ولكن حتى الان لم نتفق كيف سننتخب الرئيس".
 
 
 

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