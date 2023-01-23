مكاري بعد اجتماعه مع السفراء العرب: نحن هنا لنقول معا أن بيروت لا تتعب

أكّد وزير الإعلام زياد مكاري بعد اجتماعه مع السفراء العرب بمناسبة اعتماد بيروت عاصمة الاعلام العربي لعام 2023، أن الاجتماع كان هدفه التأكيد على الإلفة والمحبة بين بيروت والعواصم العربية، وقال: "نحن هنا لنقول معا أن بيروت لا تتعب ولا تستسلم ولا ترفع الأعلام البيضاء".وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل انجاح فعاليات هذا العام انتصارا لبيروت وتعبيرا عن فرحتنا بعودة العرب الى بيروت من خلال الإعلام وسنقيم أهم احتفال رغم صفر اعتمادات مالية"، لافتاً الى أن العالم كله سيشهد على نبض هذا البلد الذي لا يتوقف لأن ثقافة الحياة لدينا أقوى من كل محاولات كبتنا.