الحزب التقدمي الاشتراكي: ندعو ميقاتي أن يجمع الوزراء فوراً لجلسة ببند وحيد يتعلّق بقطاع التربية

مؤتمر صحفي للحزب التقدمي الاشتراكي يتعلّق بقطاع التربية: ندعو ميقاتي أن يجمع الوزراء فوراً لجلسة ببند وحيد يتعلّق بقطاع التربية



دعا النائب أكرم شهيب، خلال مؤتمر صحفي للحزب التقدمي الاشتراكي، رئيسَ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يجمع الوزراء فوراً لجلسة ببند وحيد يتعلّق بقطاع التربية فقط.



وسأل: "عن أي اصلاح نتحدّث اذا لم نعلّم أبناء البلد؟ عن أي بلد نتحدّث اذا لم يحصل المعلم على حقوقه؟".



وأضاف: "ألا يدرك المعنيون خطورة وقف التعليم للسوريين بعد الظهر؟"، مشدّداً على وجوب وقف الربط بين التعليم الصباحي والتعليم المسائي.



وقال: "ألا يستحق ملف التربية جرعةً من مصرف لبنان؟"، داعياً "الجميع للقيام بالواجب لانقاذ ما تبقى من التعليم".