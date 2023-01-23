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LBCI

الحشيمي استنكر الاعتداء على الـLBCI ودعا القوى الأمنية الى توقيف الفاعلين

أخبار لبنان
2023-01-23 | 05:21
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الحشيمي استنكر الاعتداء على الـLBCI ودعا القوى الأمنية الى توقيف الفاعلين
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الحشيمي استنكر الاعتداء على الـLBCI ودعا القوى الأمنية الى توقيف الفاعلين

الحشيمي: حرية الإعلام خط أحمر

استنكر النائب بلال الحشيمي الاعتداء على قناة الـLBCI "من قبل بعض الحاقدين الذين يريدون قمع الإعلام".  

واعتبر في بيان، أن "هذا الاعتداء السافر غير مقبول ومرفوض لكونه وسيلة تعتمدها المليشيات لترهيب المؤسسات الإعلامية‏"، مشيرا الى ان حرية الإعلام خط أحمر.

ودعا الحشيمي القوى الامنية الى توقيف الفاعلين.

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