نشاط ميقاتي في السراي الحكومي.. ورونيكا: لاتخاب الرئيس تأثير إيجابي على كل الأمور في لبنان

استقبالات ميقاتي في السراي الحكومي..

أكّدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا أنّ انتخاب رئيس للجمهورية سيكون له تأثير إيجابي على كل الأمور في لبنان وتمنّت أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن.



وقالت ورونيكا بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "بحثنا في دور الأمم المتحدة والنشاطات التي يمكن أن تقوم بها هذه السنة وما هو مطلوب منها".



وكان ميقاتي قد إجتمع بورونيكا صباح اليوم في السراي الحكومي.





الاتحاد العمالي العام



واستقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد العمالي بشاره الأسمر الذي قال بعد اللقاء: "تناول الحديث مع دولة الرئيس ضرورة إصدار المراسيم التي اتفق عليها في أيار لزيادة غلاء المعيشة في لجنة المؤشر في أكثر السرعة الممكنة نظرا للواقع الأليم الذي يعيشه العمال في القطاع الخاص، وهذه المراسيم تشمل 450 الف عامل وهي تشمل: مرسوم غلاء المعيشة، مرسوم النقل ومرسوم المنح المدرسية والتعويضات العائلية".



وأضاف: "شددنا على ضرورة اصدار هذه المراسيم في السرعة القصوى. وبحثنا أيضا وضع القطاع العام والواقع الأليم الذي يعيشه وضرورة ان تدخل المساعدات الإجتماعية التي تدفع وهي أساس راتبين في صلب الراتب، اضافةً الى رفع بدل النقل في القطاع العام، ورفع بدل الإنتقال الذي حدد للعسكريين بمبلغ مليون وثمانمئة الف شهريا بنفس النسبة التي رفع بها في القطاعين العام والخاص، أي أن يكون في حدود المليونين وخمسمائة الف ليرة".



