حملة لمصلحة حماية المستهلك في النبطية

حملة لمصلحة حماية المستهلك لفحص الحليب الطازج وصولا الى معامل تكرير المياه ومنتجات اللحوم في النبطية

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بسحب عينات مستحضرات الحليب الطازج والمجفف من معامل الأجبان والألبان، لفحص ومعرفة صحة وسلامة المنتجات وجودتها، والكشف على اماكن تبريدها وتخزينها.



وستستمر الحملات في مدينة النبطية وقرى القضاء، وستشمل معامل تكرير وتعبئة وبيع مياه الشفة وباقي المنتجات من اللحوم والمعلبات والزيوت لفحصها، والتأكد من سلامتها.

