ميشال المرّ: ما تعرضت له المؤسسة اللبنانية للارسال مدان

ميشال المرّ: ما تعرضت له المؤسسة اللبنانية للارسال مدان وغير مقبول بكل المعايير



دان النائب ميشال المرّ الاعتداء على محطّة الـLBCI.



وقال على حسابه عبر تويتر: "موقفنا راسخ لجهة رفض الاعتداء على اي وسيلة اعلامية، فما تعرضت له المؤسسة اللبنانية للارسال مدان وغير مقبول بكل المعايير…".



وطالب بتحقيق "سريع لمحاسبة المرتكبين".