بو حبيب التقى السفير التركي والوكالة التركية لترميم طبقات الوزارة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب سفير تركيا علي باريش اولوسوي ومدير الوكالة التركية للتنسيق والتعاون الممولة للمشاريع التركية في لبنان (تيكا) والتي تقوم بترميم طبقات عدة من مبنى وزارة الخارجية في وسط المدينة.



وبعد اللقاء، جال بوحبيب والوفد التركي في الطبقات التي يتم ترميمها للإطلاع على حسن سير العمل، وشكر "للجمهورية التركية ووزارة خارجيتها ووكالة - تيكا خطوتهم المهمة وجهودهم في العمل على ترميم طوابق عدة من المبنى الحالي لوزارة الخارجية اللبنانية، ما يسمح باستيعاب عدد كبير من الموظفين وجمع شملهم في سبعة طوابق بدلا من طبقتين".



من جهته، تحدث السفير أولوسوي قائلا:"زيارتنا هي لنستطلع مدى التقدم الذي أحرز في ما يخص مبنى وزارة الخارجية بدعم الوكالة التركية للتنسيق والتعاون. فنحن مسرورون أن تركيا تدعم المؤسسات والحكومة في لبنان ونأمل أن يستمر هذا الدعم في المستقبل، وهذا المشروع هو أحد المشاريع التي تحظى بدعم الجانب التركي".