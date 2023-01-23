تحالف وطني: الاعتداء على الـLBCI هدفه تطويع الإعلام

تحالف وطني دان الإعتداء على الـLBCI

دان "تحالف وطني" بشدّة ما أقدم عليه خفافيش الليل من رمي قنبلة على محطة مبنى تلفزيون الـLBCI مساء الأحد في ٢٢/١/٢٠٢٣.



ودعا في بيان، القوى الأمنية إلى وضع يدها على هذا الملف وجلب المعتدين الذين باتوا معروفي التوجّه والانتماء إلى التحقيق والحكم عليهم بأشد العقوبات، وكذلك محاكمة المحرّضين على هذا العمل الشائن، لاسيّما أنّ هذه التصرّفات هدفها تطويع الإعلام بهدف التهويل عليه وترهيبه فضلاً عن أنّها تشكّل تهديداً فعليّاً للسلم الأهلي.