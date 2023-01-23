الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تحالف وطني: الاعتداء على الـLBCI هدفه تطويع الإعلام
أخبار لبنان
2023-01-23 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تحالف وطني: الاعتداء على الـLBCI هدفه تطويع الإعلام
تحالف وطني دان الإعتداء على الـLBCI
دان "تحالف وطني" بشدّة ما أقدم عليه خفافيش الليل من رمي قنبلة على محطة مبنى تلفزيون الـLBCI مساء الأحد في ٢٢/١/٢٠٢٣.
ودعا في بيان، القوى الأمنية إلى وضع يدها على هذا الملف وجلب المعتدين الذين باتوا معروفي التوجّه والانتماء إلى التحقيق والحكم عليهم بأشد العقوبات، وكذلك محاكمة المحرّضين على هذا العمل الشائن، لاسيّما أنّ هذه التصرّفات هدفها تطويع الإعلام بهدف التهويل عليه وترهيبه فضلاً عن أنّها تشكّل تهديداً فعليّاً للسلم الأهلي.
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تحالف وطني
قنبلة
LBCI
التالي
وزير الزراعة: أزمة القمح مفتعلة
بو حبيب التقى السفير التركي والوكالة التركية لترميم طبقات الوزارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:03
ما جديد التحقيقات في إلقاء قنبلة على الـLBCI؟
أمن وقضاء
07:03
ما جديد التحقيقات في إلقاء قنبلة على الـLBCI؟
0
امن وقضاء
03:56
بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب
امن وقضاء
03:56
بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب
0
أخبار لبنان
02:12
مارك ضو: إلقاء قنبلة باتجاه مبنى الـLBCI هو التعبير والرد الفعل الوحيد لمن لا يفقه غير لغة الترهيب
أخبار لبنان
02:12
مارك ضو: إلقاء قنبلة باتجاه مبنى الـLBCI هو التعبير والرد الفعل الوحيد لمن لا يفقه غير لغة الترهيب
0
أخبار لبنان
00:13
إدي معلوف: قنبلة الـ LBCI "انفجرت" بوجه يلّي كبها!
أخبار لبنان
00:13
إدي معلوف: قنبلة الـ LBCI "انفجرت" بوجه يلّي كبها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"
0
أخبار لبنان
13:30
حواط يستنكر الاعتداء على الـLBCI: لم يعد مقبولا هذا التفلت
أخبار لبنان
13:30
حواط يستنكر الاعتداء على الـLBCI: لم يعد مقبولا هذا التفلت
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-01-14
نقابة المحامين في بيروت: نحذر من مغبة العودة الى النظام البوليسي ونؤكد وجوب احترام صرح قصر العدل والقضاء
أمن وقضاء
2023-01-14
نقابة المحامين في بيروت: نحذر من مغبة العودة الى النظام البوليسي ونؤكد وجوب احترام صرح قصر العدل والقضاء
0
أخبار دولية
2023-01-16
بولندا تنتظر موافقة برلين لإمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
أخبار دولية
2023-01-16
بولندا تنتظر موافقة برلين لإمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
0
أخبار دولية
2023-01-11
اجتماع عقد الثلاثاء في تركيا بين مفوضي حقوق الانسان في كل من أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
2023-01-11
اجتماع عقد الثلاثاء في تركيا بين مفوضي حقوق الانسان في كل من أوكرانيا وروسيا
0
امن وقضاء
2023-01-19
اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا
امن وقضاء
2023-01-19
اعتصام لاهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: كفى ظلما بحق أولادنا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد
0
امن وقضاء
13:00
"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI
امن وقضاء
13:00
"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
07:20
وفد من حزب الله يزور التيار الوطني الحر... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:20
وفد من حزب الله يزور التيار الوطني الحر... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
07:17
كنعاني: تبادل الرسائل بشأنِ ملف الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة
أخبار دولية
07:17
كنعاني: تبادل الرسائل بشأنِ ملف الاتفاق النووي مستمر عبر قنوات دبلوماسية متعددة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
اعتصام النواب مستمر لليوم الخامس على التوالي...
تقارير نشرة الاخبار
07:07
اعتصام النواب مستمر لليوم الخامس على التوالي...
0
أمن وقضاء
07:03
ما جديد التحقيقات في إلقاء قنبلة على الـLBCI؟
أمن وقضاء
07:03
ما جديد التحقيقات في إلقاء قنبلة على الـLBCI؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
15:12
فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها
امن وقضاء
15:12
فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها
2
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
أخبار لبنان
16:40
اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)
3
امن وقضاء
04:26
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
04:26
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
4
آخر الأخبار
14:58
مجهولون ألقوا قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية وعناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات حضروا إلى المكان وباشروا بالتحقيقات
آخر الأخبار
14:58
مجهولون ألقوا قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية وعناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات حضروا إلى المكان وباشروا بالتحقيقات
5
امن وقضاء
03:56
بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب
امن وقضاء
03:56
بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب
6
امن وقضاء
06:58
البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ
امن وقضاء
06:58
البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ
7
امن وقضاء
16:12
الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان
امن وقضاء
16:12
الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان
8
أخبار سياسية
11:15
وفيق صفا: "الممغوصون اليوم من التفاهم ما رح يكونوا مبسوطين"
أخبار سياسية
11:15
وفيق صفا: "الممغوصون اليوم من التفاهم ما رح يكونوا مبسوطين"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store