هاغوب بقرادونيان: لا يزال هناك من يعتقد أنه من خلال الإرهاب يمكن قمع الإرادة الحرة

هاكوب بقرادوني يدين الاعتداء على الـLBCI

دان النائب هاغوب بقرادونيان الاعتداء على الـLBCI.

وقال: "أدين بشدة العمل الإجرامي ليلة أمس. لا يزال هناك من يعتقد أنه من خلال الإرهاب يمكن قمع الإرادة الحرة"، مضيفاً في رسالة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر: "أنا وحزب الطاشناق نقف إلى جانبك".