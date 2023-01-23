الفرد رياشي: نستنكر رمي القنبلة الارهابية على المؤسسة اللبنانية للارسال

رياشي: نستنكر رمي القنبلة الارهابية على المؤسسة اللبنانية للارسال



استنكر الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي، رمي القنبلة الارهابية على المؤسسة اللبنانية للارسال.



وشدد على ان حرية الإعلام في لبنان مقدّسة مهما كان الخلاف على الرأي.



وقال: "لذلك ندعو القوى الأمنية للتحرك السريع للكشف والقبض على الفاعلين كما المحرضين وتقديمهم للقضاء من اجل المحاكمة".