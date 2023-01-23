الحلبي يعلن تضامنه مع الـLBCI

الحلبي يعلن تضامنه مع الـLBCI



أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي تضامنه مع المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال الـLBCI، بعد الاعتداء عليها.