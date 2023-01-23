العبسي استقبل اللواء ابراهيم: كنيستنا تدعو إلى التلاقي والتفاهم.. ابراهيم: لبنان ينادينا جميعا لانقاذه

العبسي استقبل اللواء ابراهيم..



شدد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على ضرورة تضافر كل الجهود، من اجل ان يساهم كلٌّ منا ومن موقعه في العمل الدؤوب لانهاء الازمات السياسية وفي مقدمها ازمة انتخاب رئيس للجمهورية، والانطلاق في مشروع وطني تحت سقف الدستور الذي آن الاوان لتطبيقه بكامل بنوده.



وقال خلال لقائه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي: "علينا ان نغادر الصمت، فإنْ صَمَتَ الكبارُ امثالُكُم، وانتم انموذج الانسان العاقل المؤمن، واخذت الغُربان تنعق في جهات الوطن، حينها تحلُّ الكوارث والمآسي ويعمُّ الخراب، ولبنان ينادينا جميعا الى المسارعة والمبادرة في كل الاتجاهات، من اجل انقاذه من شرور الاشرار. ونحن ابناء هذه المرحلة، وفي اي موقع حلَلْنا، علينا الاستمرار في السعي والعمل وبذل المستحيل من اجل ان لا يلعننا التاريخ، كوننا في مرحلتنا هذه، لم ننجح في صون الوطن والحفاظ على ارضه وشعبه ومؤسساته".



بدوره قال العبسي:" واقع كنيستنا، التي هي كنيسة جامعة كما قلت، يفرض علينا الاهتمام بجميع أبنائنا في بلاد المشرق العربيّ والسعيَ إلى توطيد أواصر المحبّة والإلفة والتعاون في ما بينهم وفي ما بينهم وبين الآخرين وأن نثبّتهم في أرضهم. واقع كنيستنا يفرض علينا بالتالي التنقّل بين هذه البلاد والعمل فيها. أملنا كبير وثقتنا راهنة أنّكم تأخذون هذا الأمر بعين الاعتبار لجهة تسهيل المرور والإقامة والتأشيرات بقصد الزواج في لبنان لأبنائنا الذين يحتاجون إليها. نعلم أنّكم ما قصّرتم يومًا في ذلك بل كنتم تلبّون حاجاتنا بطيبة خاطر وسرعة ملحوظة. نشكركم على ذلك من قلبنا ونصلّي خصوصًا من أجلكم ومن أجل جميع معاونيكم. في صلواتنا اليوميّة ذكر للمسؤولين عنّا مدنيّين وعسكريّين. لكم حصّة في صلاتنا لكي يؤازركم الربّ الإله في عملكم ولكي يحفظكم ويلهمكم سواء السبيل ويبعد عنكم كلّ مكروه".



واضاف: "تقديرنا لشخصكم الكريم قديم دفعنا منذ نحو خمس سنوات إلى منحكم الصليب البطريركيّ الأورشليميّ وهو أعلى تكريم في البطريركيّة تمنحه لمن أعطى وخدم الناس ووطنه والمجتمع. تعبيرًا عن هذا التقدير المستمرّ وعن مودّتنا أحببنا اليوم أن نهدي إليكم تذكارًا، ميداليّةً نقشت عليها إيقونة السيّدة العذراء، العذراء المزيّنةSanta Maria in Cosmedin ، الموجودة في كنيسة المقرّ البطريركيّ في مدينة روما بإيطاليا والتي أعطت اسمها للكنيسة والمقرّ. العذراء التي اصطفاها الله وجعلها آية للناس وأعطانا بواسطتها السيّد المسيح، عيسى ابن مريم. نصلّي إليها أن تحفظنا جميعًا وأن تحفظ لبنان".



وكان العبسي قد استقبل ابراهيم في المقر البطريركي في الربوة، في حضور المطارنة جورج بقعوني، ابراهيم ابراهيم، ادوار ضاهر، ايلي بشاره حداد وجورج اسكندر ورئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم والعميدين منير عقيقي ومنح صوايا.