طلال المرعبي يعلن تضامنه مع الـLBCI

اتصل النائب السابق طلال المرعبي برئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال الـLBCI الشيخ بيار الضاهر، معلنًا تضامنه مع القناة بعدما تم الاعتداء عليها.