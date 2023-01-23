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o
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o
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o
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عصام فارس يعلن استنكاره للاعتداء الذي طال الـLBCI يوم أمس
أخبار لبنان
2023-01-23 | 08:41
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عصام فارس يعلن استنكاره للاعتداء الذي طال الـLBCI يوم أمس
اتصل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس برئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال الـLBCI الشيخ بيار الضاهر، معلنًا استنكاره للاعتداء الذي طال المؤسسة يوم أمس.
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