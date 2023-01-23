قائد الجيش يتّصل ببيار الضاهر ويُؤكّد تضامنه مع الـLBCI

اتصل قائد الجيش العماد جوزف عون برئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال الـLBCI الشيخ بيار الضاهر، معلنًا استنكاره للاعتداء الذي طال المؤسسة يوم أمس.



وأكد عون تضامنه مع الـLBCI.