ميشال الدويهي: نستنكر الاعتداء على محطة الـLBCI

اتصل النائب ميشال الدويهي برئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال الـLBCI الشيخ بيار الضاهر، معلنًا تضامنه مع المحطّة اثر الاعتداء الذي تعرّضت له.



وأكد دويهي تضامنه مع الـLBCI، واستنكاره للاعتداء الذي حصل.