البزري: التعرض للمؤسسات الإعلامية أمر مستنكر ومدان ويسيء إلى البلاد

رأى الدكتور عبد الرحمن البزري أن حرية الكلمة والتعبير وحرية الإعلام والصحافة هما من الركائز الأساسية التي تميز المجتمع اللبناني، وكل إعتداء على المؤسسات الإعلامية مهما كان أسلوبه يسيء إلى دور لبنان الريادي في حرية التعبير، معتبرًا أن ما تعرضت له الـLBCI ومن قبل تلفزيون الجديد وغيرهما من المؤسسات الإعلامية هو أمر مستنكر ومدان ولا يجوز التغاضي عنه.