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بري إتصل بالضاهر مستنكرًا: "دائمًا الشجرة المثمرة بيحاولوا يهزوها"

بري إتصل بالضاهر مستنكرًا: "دائمًا الشجرة المثمرة بيحاولوا يهزوها"





وقال بري: "دائمًا الشجرة المثمرة بيحاولوا يهزوها."

إتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال LBCI الشيخ بيار الضاهر، مستنكرًا الإعتداء الذي تعرضت له.وقال بري: "دائمًا الشجرة المثمرة بيحاولوا يهزوها."