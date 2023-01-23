انماء طرابلس والميناء : الاعتداء على LBCI عمل مرفوض ومدان

استنكرت جمعية "انماء طرابلس والميناء" في بيان "الاعتداء الذي تعرضت له قناة الـLBCI"، مؤكدة "ضرورة صون الحريات الاعلامية وحماية الصحافيين".



ورأت "أن هذا العمل مرفوض ومدان"، مطالبة الاجهزة الامنية بـ"كشف الفاعلين وسوقهم الى العدالة، لان التعرض للاعلام جريمة كبرى في حق لبنان، سيما وان حرية الاعلام والتعبير هي ميزة هذا البلد. وعلينا الحفاظ عليها وعدم المس بها".



وأكدت الجمعية تضامنها مع المؤسسة اللبنانية للارسال والعاملين فيها.