وزير الخارجية جال وسفير تركيا على طوابق مبنى وزارة الخارجية التي يتم ترميمها

جال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع سفير تركيا لدى لبنان علي باريش اولوسوي ومدير الوكالة التركية للتنسيق والتعاون الممولة للمشاريع التركية في لبنان ( تيكا) والتي تقوم بترميم عدة طوابق من مبنى وزارة الخارجية في وسط المدينة، على الطوابق التي يتم ترميمها للإطلاع على حسن سير العمل.



وشكر الوزير بوحبيب الجمهورية التركية ووزارة خارجيتها ووكالة ( تيكا) على خطوتهما المهمة وجهودهما في العمل على ترميم طوابق عدة من المبنى الحالي لوزارة الخارجية اللبنانية ما يسمح باستيعاب عدد كبير من الموظفين وجمع شملهم في سبعة طوابق بدلا من طابقين اثنين.



بدوره، تحدث السفير اولوسوي الذي شكر للوزير بو حبيب حسن الاستقبال "وزيارتنا هي لنستطلع مدى التقدم الذي أحرز في ما يخص مبنى وزارة الخارجية بدعم الوكالة التركية للتنسيق والتعاون. ومسرورون ان تركيا تدعم المؤسسات والحكومة في لبنان ونأمل ان يستمر هذا الدعم في المستقبل، و هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تحظى بدعم الجانب التركي."