تجمّع "نقابة الصحافة البديلة" يستنكر الاعتداء الذي تعرضت له قناة الـLBCI

استنكر تجمّع "نقابة الصحافة البديلة" الاعتداء الذي تعرضت له قناة الـLBCI ليل الأحد، إذ أقدم مجهولان يستقلان دراجة نارية على إلقاء قنبلة على الاستديو الخاص بالقناة ما ادى إلى أضرار في السيارات التابعة لها.وأكد التجمع وقوفه الى جانب القناة والعاملين فيها، مشيراً الى ان الاعتداء على قناة الـLBCI، إن كان سببه استكش كوميدي بثّته القناة، أو كان لأي أسباب أخرى، فهو مستنكر ومرفوض.ودعا التجمع القوى الأمنية الى إعلان نتائج تحقيقاتها في الحادثة بأسرع وقت ممكن، وسوق الفاعلين للعدالة، كي لا تتكرر فعلتهم ويصبح الاعتداء على وسائل الاعلام مشروعاً، خصوصاً أن الـLBCI ليست أول قناة لبنانية تتعرض لاعتداء مسلّح بسبب ما تبثّه، إذ تعرضت قناة "الجديد" الشهر الحالي لاعتداء مشابه، إثر بثها اسكتشاً كوميدياً أيضاً.كما دعا التجمع لرفع الصوت إثر الاعتداءات المتكررة والمستمرة على قطاعنا، ما ينمّ عن انتهاكات لحريّة الصحافة وحريّة التعبير على حدّ سواء.