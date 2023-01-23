المكاري بحث مع العبسي في ملف تلفزيون لبنان: من واجبنا النهوض بهذه المؤسسة الوطنية

بحث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في شؤون البلد وما ستؤول اليه الامور.



وقال المكاري "كلنا يعلم ان وضع لبنان ليس سليما، من دون ان ننسى ان المطارنة الكاثوليك طالبوا في بيانهم وزير الاعلام بتعيين مدير لتلفزيون لبنان، لذلك بحثنا ايضا في هذا الموضوع على امل ان نلتقي سيدنا بعد عودته من السفر لنصل الى حل لموضوع التلفزيون، في الاسابيع المقبلة".



واضاف: "التلفزيون حاليا بادارة وزارة الاعلام، وسأحضر اليه يومين في الاسبوع لإرساء القاعدة الصلبة وتكليف من يديره، لان من واجبنا النهوض بهذه المؤسسة الوطنية التي نأمل ان تعيدنا الى الزمن الجميل".