سكاف يعلن تضامنه مع الـLBCI: حرية الإعلام خط أحمر

" التعاطي الدائم بطريقة ميليشياوية مع #الإعلام لا يعبر إلا عن ثقافة فاعلها"
ستبقى #الكلمة_الحرة والنزيهة الصوت الصارخ الذي يعلو أصوات قنابلكم . قناة #LBCI هي نموذج الإعلام الراقي والحر وحرية الاعلام #خط_أحمر @LBCILebanon#غسان_سكاف
— Ghassan Skaf,MD (@ghassanskaff) January 23, 2023
" التعاطي الدائم بطريقة ميليشياوية مع #الإعلام لا يعبر إلا عن ثقافة فاعلها"
ستبقى #الكلمة_الحرة والنزيهة الصوت الصارخ الذي يعلو أصوات قنابلكم . قناة #LBCI هي نموذج الإعلام الراقي والحر وحرية الاعلام #خط_أحمر @LBCILebanon#غسان_سكاف