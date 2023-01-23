سكاف يعلن تضامنه مع الـLBCI: حرية الإعلام خط أحمر

سكاف يعلن تضامنه مع الـLBCI

أعلن النائب غسان سكاف "تضامنه مع محطة LBCI"، لافتا إلى أن "التعاطي الدائم بطريقة ميليشيوية مع الإعلام اللبناني، لا يعبر إلا عن ثقافة فاعلها".



وقال في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "ستبقى الكلمة الحرة والنزيهة الصوت الصارخ، الذي يعلو أصوات قنابلكم . قناة LBCI نموذج الإعلام الراقي والحر، وحرية الإعلام خط أحمر".