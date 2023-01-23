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LBCI
LBCI

آلان حكيم يتصل بالضاهر ويستنكر الاعتداء الذي حصل أمس

أخبار لبنان
2023-01-23 | 11:58
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آلان حكيم يتصل بالضاهر ويستنكر الاعتداء الذي حصل أمس
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آلان حكيم يتصل بالضاهر ويستنكر الاعتداء الذي حصل أمس

استنكر الوزير السابق آلان حكيم الاعتداء الذي تعرضت له الـLBCI خلال اتصال أجراه برئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال LBCI الشيخ بيار الضاهر.

وكان قد ألقى مجهولون ليلة أمس قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI واقتصرت الأضرار على الماديات فقط. 


 


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