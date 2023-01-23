علي حسن خليل اتصل بالضاهر مستنكراً الاعتداء على الـLBCI

أجرى النائب علي حسن خليل اتصالاً برئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال LBCI الشيخ بيار الضاهر، مستنكراً ما حصل ليس أمس والاعتداء الذي طال المؤسسة.