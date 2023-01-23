مروان حمادة اتصل بالضاهر مستنكراً الاعتداء الذي تعرضت له الـLBCI أمس

مروان حمادة اتصل بالضاهر..

اتصل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة برئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال LBCI الشيخ بيار الضاهر، واستنكر الاعتداء الذي تعرضت له محطة الـLBCI ليل أمس، اذا ألقى مجهولون ليلة أمس قنبلة باتجاه مبنى المحطة واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.