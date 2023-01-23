حواط يستنكر الاعتداء على الـLBCI: لم يعد مقبولا هذا التفلت

حواط يستنكر الاعتداء على الـLBCI

استنكر وزير الاتصالات السابق طلال حواط "الاعتداء المشبوه المؤسسة اللبنانية للشرطة LBCI"، وقال في تغريدة إن "القاء قنبلة مشبوهة على صرح اعلامي كبير امر مرفوض ومستنكر، فليس هكذا يتعامل مع الصوت الاعلامي الحر، ولم يعد مقبولا هذا التفلت ووقفه ومحاسبة الفاعلين وكل التضامن مع الـ LBCI".حواط يستنكر الاعتداء على الـLBCI: لم يعد مقبولا هذا التفلت