نجم لـ"عشرين 30": يجب أن نخرج من الممارسات العقيمة التي تكبل عمل القضاء

نجم لـ"عشرين 30": يجب أن نخرج من الممارسات العقيمة التي تكبل عمل القضاء



رأت عميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف ووزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم ان "القضاء الفرنسي يضع يده على ملف المرفأ بسبب الضحايا الفرنسيين وهناك طلبات تعاون منذ 2020"، لافتة الى أن "لقاء القاضي بيطار مع القضاة الفرنسيين ليس مفاجئًا إنما مسار بدأ منذ وقت".



وقالت نجم في حديث لبرنامج لـ"عشرين 30" عبر الـLBCI: "كنت قد شددت على ضرورة تحييد القضاء من الصراعات السياسية والاستنسابية الطائفية وأنا اليوم أؤكد على هذا الموقف ويجب أن نخرج من الممارسات العقيمة التي تكبل عمل القضاء وأنا أؤمن بالنظام العلماني".